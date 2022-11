GF Vip, Elenoire Ferruzzi svela la verità sui suoi capelli: “Ecco cosa avevo in testa”

Elenoire Ferruzzi è stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina ha sempre trovato il modo di far parlare di sé, catturando ogni volta l’attenzione e suscitando la curiosità di tutti. Nel corso delle ultime ore Elenoire ha rivelato alcuni segreti riguardo il suo look, in particolar modo riguardo i suoi capelli.

Sin dall’inizio del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, i capelli di Elenoire Ferruzzi sono stati al centro dell’attenzione dei fedeli telespettatori del programma. Durante una sessione di domande sulla sua pagina Instagram, l’ex gieffina si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardo i suoi capelli, sodisfando così la curiosità di molti.

Stando alle sue parole, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato che all’interno della casa portava una frangia messa dalla sua haistylist di fiducia. Per quanto riguarda il resto, invece, Elenoire Ferruzzi ha confessato che in realtà i suoi capelli sono infoltiti in numero e lunghezza dalle extensions.

Questo è quanto dichiarato dall’ex gieffina riguardo il suo look:

Nel dubbio, stic**i. Hanno creato più dinamiche i capelli, le ciglia e le unghie della Ferruzzi di molti vipponi tutt’ora in Casa.

Elenoire Ferruzzi torna sui social dopo la squalifica: le sue parole

In seguito alla squalifica che l’ha vista protagonista nella scorsa settimana, La gieffina è tornata sui social. Agli occhi degli utenti del web non è passato inosservato il post scritto da Elenoire per Daniele Dal Moro, suscitando moltissime polemiche. Nel dettaglio, Elenoire Ferruzzi ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme all’ex protagonista di Uomini e Donne e all’immagine in questione la gieffina ha accompagnato le seguenti parole:

Il mio GF sei tu, mi manchi.

Inutile dire che le parole dell’ex gieffina hanno suscitato la rabbia dell’intero popolo della rete. Sono stati molti coloro che hanno riempito l’attrice di critiche e di commenti negativi a causa del suo comportamento.