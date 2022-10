GF Vip, Elenoire Ferruzzi torna sui social dopo la squalifica: la gieffina finisce nella bufera

La gieffina rompe il silenzio in merito alla squalifica e scrive un post per Daniele Dal Moro: sul web è subito bufera

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda è stata caratterizzata da non pochi colpi di scena. Tra i tanti, non è di certo passata inosservata la decisione degli autori di mandare Elenoire Ferruzzi ad un telefoto flash a causa dei comportamenti poco piacevoli che la gieffina ha adottato all’interno della casa. Dopo essere stata squalificata dal gioco, Elenoire è tornata sui social dove ha rotto il silenzio in merito alla sua situazione.

Nel corso delle ultime ore Elenoire Ferruzzi è finita al centro di una vera e propria bufera. La gieffina è tornata sui social dove ha ha rotto il silenzio riguardo l’esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia. Agli occhi degli utenti del web non è passato inosservato il post scritto da Elenoire per Daniele Dal Moro che ha suscitato moltissime polemiche.

Nel dettaglio, Elenoire Ferruzzi ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme all’ex protagonista di Uomini e Donne e all’immagine in questione la gieffina ha accompagnato la seguente didascalia:

Il mio GF sei tu, mi manchi.

GF Vip, volano critiche per Elenoire Ferruzzi: la gieffina finisce al centro di una bufera

Inutile dire che le parole dell’ex gieffina hanno suscitato la rabbia dell’intero popolo della rete. Sono stati molti coloro che hanno riempito l’attrice di critiche e di commenti negativi a causa del suo comportamento.

Tra le tante parole rivolte all’ex gieffina, possiamo leggere:

Ti sei fatta troppi film mentali.

Oppure:

Ti ho sempre voluto bene, ma fattelo dire che sei stata una r***********a. Sii più razionale.

E ancora:

Se questa la linea che t’hanno consigliato di (per)seguire… fate terapia di gruppo seria. Tu e chi ti segue. Sui ceci.

Al momento Elenoire Ferruzzi non ha risposto alle critiche ricevute, decidendo dunque di rimanere in silenzio. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se l’ex gieffina si esporrà e parlerà della squalifica dal Grande Fratello Vip.