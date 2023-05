Elenoire Ferruzzi sulla rottura tra Luca Salatino e Soraia: le sue parole

Nei giorni scorsi, Elenoire Ferruzzi è stata una delle protagoniste del programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus. In occasione dell’ospitata, l’ex di vippona si è lasciata andare ad inedite dichiarazioni sulla rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Elenoire Ferruzzi è stata una delle protagoniste più chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. In occasione di un’intervista rilasciata al programma condotto da Turchese Baracchi, la donna ha espresso la sua opinione in merito alle coppie nate nella casa più spiata d’Italia.

Successivamente è emerso l’argomento relativo alla recente separazione fra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Alla luce di questo, l’ex di vippona non ha potuto fare a meno di dire la sua versione dei fatti. Queste sono state le sue parole:

Luca Salatino si è lasciato con Soraia? Oh quanto mi dispiace! Lo sapevo già da settembre! Non poteva durare un rapporto del genere. Ma figurati. Luca è una persona buonissima, un ragazzo con il cuore d’oro, e per me lui è sempre stato il mio vincitore e lo rimarrà sempre. Lei non era la donna per lui. Luca deve rivedere tante cose sue anche interiori. È un ragazzo che ha tanta sofferenza dentro. Gli voglio un bene immenso. Lui sta soffrendo tanto perché ci aveva creduto. Ci ha sperato. Parlava di matrimonio, di anello, infatti mi dispiace molto per lui, ma di là sapevo già che finiva cosi.