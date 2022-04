Il suo è un volto ben conosciuto al pubblico italiano. Eleonora Abbagnato si è fatta amare nel mondo della danza e della televisione.

Il suo talento ha conquistato il cuore del suo paese, la sua eleganza è affascinate e nessuno si stancherebbe mai di guardarla. Eleonora Abbagnato è apparsa per la prima volta in tv, nel programma di Pippo Baudo quando aveva soltanto 11 anni. Da quel momento ha costruito una carriera brillante, che le ha fatto vivere una vera e propria favola.

Purtroppo, recentemente la donna ha dovuto affrontare un duro periodo della sua vita e l’ha svelato durante il programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Mamma sta molto male, è ora di abbracciare una lunga terapia. Si è ammalata e io non sono potuta andare in Sicilia per aiutarla, ma sto tornando a Roma e lasciando Parigi ci possiamo riavvicinare.

La mamma dell’etoile sta combattendo contro la leucemia e la danzatrice ha intenzione di rinunciare ai suoi impegni lavorativi, per sostenerla e starle vicino. Ha bisogno di lei.

Adesso il mio dovere è starle vicino. I nostri ruoli si sono invertiti.

Non ha rivelato le sue condizioni di salute, Eleonora preferisce rimanere riservata sulla questione. I fan sono in apprensione per mamma Piera, ma lei non è sola, perché la stella della danza si sta prendendo cura di lei. Le mamme si preoccupano per i figli, li accudiscono e li confortano. Arriva poi il momento in cui tocca ai figli restituire quel grande amore.

Continuerò a danzare, però lascerò l’Opera e Parigi. Tra l’altro i ballerini dell’Opera a 42 anni vanno in pensione. A mia madre devo solo dire grazie.

Eleonora Abbagnato non rinuncerà alla sua grande passione, ma sa che è arrivato il momento di dare priorità a qualcosa di molto più importante, la salute della sua adorata mamma Piera.