Eleonora Daniele, avete mai visto la sua casa? Sita nel centro di Roma, il colore predominante di tutte le stanze non passa di certo inosservato

Eleonora Daniele è una delle conduttrici di casa Rai tra le più amate. Al timone di una trasmissione molto importante Storie Italiane andata in onda fino a poco tempo fa, Eleonora si sta godendo la sua piccola Carlotta nata soltanto lo scorso mese di maggio. Ebbene si, la Daniele a maggio è diventata mamma per la prima volta ed ha così coronato il grande sogno della sua vita. La conosciamo tutti per essere una donna elegante e raffinata e la sua abitazione non poteva che rispecchiare la sua personalità. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Eleonora Daniele

La conduttrice abita in una splendida casa che si trova proprio nel centro della Capitale, insieme al marito Giulio Tassoni. Come abbiamo avuto modo di anticipare, questo appartamento rispecchia molto la personalità della conduttrice. Ad ogni modo, ciò che colpisce è la luminosità e la predilezione per i colori chiari, soprattutto il bianco.

Non soltanto le pareti sono state dipinte di bianco o comunque di chiaro, ma anche la mobilia lo è. Questo quanto si evince dalle foto pubblicate dalla stessa conduttrice sul suo profilo Instagram. Anche in camera da letto la conduttrice ha preferito il colore bianco, anche se anche il legno fa da protagonista, soprattutto per quanto riguarda il comò e alcuni tavolinetti, dal gusto vintage.

In generale, possiamo dire che Eleonora ha scelto uno stile classico e sobrio, niente sfarzo e nessun lusso. Sembra che anche il pavimento sia stato realizzato in bianco. In alcuni scatti pubblicati dalla stessa conduttrice, si vede bene come nel bagno la conduttrice abbia voluto disporre delle mensole.

Vicino il lavandino poi si trovano diversi prodotti di bellezza, come lo shampoo di una nota marca. In questa bellissima casa, Eleonora Daniele abita insieme al marito Giulio Tassoni ed alla loro piccola Carlotta di pochi mesi.

