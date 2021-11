Recentemente ospite a Verissimo, Eleonora Pedron è tornata a parlare del suo enorme dolore per le perdite, avvenute a distanza di anni l’una dall’altra, della sua sorellina Nives e di suo papà. Entrambi se ne sono andati in incidenti stradali. Il dolore, incolmabile, l’ha portata a scrivere tutte le sue emozioni in un libro che è disponibile in tutte le librerie, intitolato “L’ho fatto per te”.

Si fa sempre molta fatica a credere che dietro i bellissimi volti e i sorrisi delle show girl o dei personaggi noti della televisione, possano celarsi anche dolori così grandi.

Ne sa qualcosa Eleonora Pedron, la modella, attrice, show girl e Miss Italia del 2002, che nell’arco della sua vitane ha dovute affrontare tante, troppe.

Io avevo solo 9 anni quando mia madre e mia sorella hanno avuto un incidente in auto. Entrambe sono state all’ospedale, poi mia madre è tornata a casa. Ero piccola, ma ricordo tutto. Facevo finta di niente, di non aver capito perché non volevo vedere i miei genitori tristi e ho sempre cercato di farli ridere.

Giorni dopo, ha raccontato Eleonora, nel cuore della notte è arrivata una telefonata che avvisava i genitori delle morte di Nives. Un momento drammatico, dal quale non ci si è più ripresi.

Eleonora Pedron e il ricordo di suo papà

Anni dopo, quando ormai Eleonora Pedron aveva imparato, seppur ancora distrutta dentro, a sopravvivere e andare avanti, è capitata un’altra disgrazia che le ha inferto un’altra pugnalata allo stomaco.

Lei e suo papà, di ritorno da un provino per Striscia la Notizia, hanno avuto un altro terribile incidente stradale.

Durante il viaggio di ritorno dormivo e ricordo di essermi svegliata perché lui mi chiamava ‘Eleonora, Eleonora’. Quelle urla rimbombano ancora nel mio cervello. Voleva assicurarsi che stessi bene, mi aveva protetto con il suo corpo e poco dopo è morto. E io nella mia testa trattengo ancora l’eco della sua voce che mi chiama.

Un ulteriore dramma che ha messo ancor più in ginocchio Eleonora e sua mamma. Proprio alla mamma, Eleonora dimostra ogni volta parole di grande amore e stima. Perché nonostante sia stata la persona che ha sofferto di più di queste tragedie, ha sempre trovato la forza per andare avanti per lei e per Eleonora stessa.