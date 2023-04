Elettra Lamborghini svela il segreto che salva il suo matrimonio con Afrojack: di cosa si tratta

Elettra Lamborghini è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e chiacchierati dello spettacolo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ereditiera è tornato ad occupare le pagine di gossip per alcune rivelazioni fatti riguardo la sua storia d’amore con il marito Afrojack. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato la cantante.

In questi giorni Elettra Lamborghini ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Di Più Tv’. Qui la sorella di Ginevra Lamborghini si è messa a nudo rivelando alcuni retroscena riguardo non solo la sua vita lavorativa ma anche privata. Nel dettaglio, la cantante al noto giornale ha rivelato il segreto che salva il suo matrimonio con Afrojack.

Queste sono state le parole dell’ereditiera riguardo la storia d’amore con suo marito:

Insieme ci divertiamo sempre moltissimo, anche se non riusciamo quasi mai a stare insieme quanto vorremmo. Noi abbiamo tre case: una in provincia di Milano, una vicino a Bruxelles, in Belgio, e una a Miami, in Florida. Ci dividiamo, stiamo un po’ qui, un po’ li, ma siamo entrambi molto impegnati e a volte vederci è complicato. Proprio per questo ci siamo dati una regola.