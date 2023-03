Elettra Lamborghini, il retroscena shock su Ginevra: “Ecco cosa ha fatto”

Ormai è noto che Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra Lamborghini sono in conflitto da tempo. Nel corso delle ultime ore, a far emerge ulteriori dettagli in merito alla questione ci ha pensato la celebre cantante. Quest’ultima ha svelato un retroscena shock di cui si sarebbe resa protagonista sua sorella. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Tra Elettra Lamborghini e Ginevra Lamborghini non scorre buon sangue.

Infatti già nel corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip, l’ex gieffina aveva parlato del rapporto travagliato con sua sorella.

Durante la puntata più recente del programma condotto da Alfonso Signorini, Ginevra è stata ospite in studio insieme ad Antonino Spinalbese il quale le ha scritto una lettera. Queste sono state le sue parole:

Ginevra? Era la classica figlia di papà, quella che ha tutto, invece ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materna.

Le dichiarazioni dell’ex parrucchiere non sono passate in osservato a Elettra Lamborghini la quale non ha potuto fare a meno di esporre la sua versione dei fatti. Nel dettaglio, l’ereditiera ha raccontato un gesto calamoroso di cui si è resa protagonista sua sorella in passato:

Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra.

Tuttavia, l’episodio era stato già rivelato qualche tempo fa. Dunque, adesso abbiamo ulteriore conferme. Attualmente ancora non è giunta nessuna reazione da parte di Ginevra Lamborghini. Quest’ultima replicherà al commento di sua sorella? Non ci resta che scoprirlo!