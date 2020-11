Di recente, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una confidenza con tutti i suoi fan. La cantante ha trascorso la quarantena nella sua dimora insieme al suo compagno Afrojack ed ha deciso di farsi conoscere di più ai suoi followers. Lei stessa ha svelato qual è il suo peso e qual è la sua altezza.

Elettra Lamborghini, oltre ad essere molto popolare nel mondo della musica grazie alla sua bellissima voce, è sempre attiva anche sui social. Alla celebre cantate piace condividere i suoi momenti quotidiani con tutti i suoi fan e piace anche interagire con loro. Qualche mese fa, lei stessa ha deciso di raccontare ai suoi followers come ha trascorso la quarantena lasciandosi andare a delle dichiarazioni.

Elettra Lamborghini ha trascorso la quarantena nella sua lussuosa dimora insieme al suo compagno Afrojack. In questo periodo un po’ difficile per tutti, la celebre cantate ha deciso di raccontare qualche dettaglio in più a tutti i suoi fan circa la sua vita.

Dunque, l’ereditiera ha fatto una confidenza in merito all’argomento peso-altezza. Infatti, la ragazza ha dichiarato di aver preso 1 kg durante il periodo di quarantena imposta dal Coronavirus, arrivando a pesare 63kg. In seguito, la conversazione si è spostata sul tema altezza ed è qui che ha rivelato di essere orgogliosamente bassa arrivando a 1.65 cm.

A causa dell’emergenza Coronavirus, Elettra Lamborghini ha deciso di restare nella sua meravigliosa villa insieme a suo marito. I due si sono sposati di recente e da un po’ sono stati impegnati a guardare film e fare puzzle. Inoltre la cantante ha voluto fare un regalo a tuti i suoi fan. Lei stessa ha offerto in regalo una mascherina leopardata a tutti coloro che faranno un acquisto nel suo shop.

Durante il lockdown, la coppia si è concessa una romantica cena a lume di candela nella sala cinema all’interno della loro casa. Tra i due neo-sposi sembra che le cose stiano andando a gonfie vele e noi non vediamo loro di sapere qualche dettaglio in più circa il loro futuro.