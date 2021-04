Elettra Lamborghini, piccola disavventura per la cantante. Ecco cosa è successo

In queste ultime ore Elettra Lamborghini si è resa protagonista di una piccola disavventura che l’eccentrica cantante ha voluto condividere con i suoi followers. Come mostrato anche dalle sue Instagram Stories, l’opinionista dell’Isola dei Famosi è rimasta bloccata in ascensore. Brutta disavventura che, però, si è conclusa per il meglio.

Piccolo incidente per Elettra Lamborghini. La ricca ereditiera è infatti rimasta bloccata per un breve momento in ascensore, come anche mostrato nelle sue Storie Instagram. Dopo una giornata trascorsa ad allenarsi, Elettra ha fatto un salto nello studio del suo amico Giacomo Urtis. Dopo aver incontrato il noto chirurgo, è avvenuto il piccolo incidente.

Dunque Elettra Lamborghini è rimasta bloccata in ascensore ma, fortunatamente, tutto è andato per il meglio. Niente panico per la regina del twerking che ha deciso di immortalare il momento tramite uno scatto in cui la ritrae serena mentre beve il caffè, in attesa dell’arrivo dell’assistenza.

Ma tutto è bene quel che finisce bene. Infatti, dopo il brutto episodio Elettra Lamborghini è stata liberata e ha testimoniato la sua liberazione nelle successive Instagram stories, mostrando un bellissimo cielo arcobaleno.

Elettra Lamborghini, dopo l’Isola dei Famosi un momento di stop?

Attualmente possiamo vedere Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. Con il passare del tempo, la ricca ereditiera sembra convincere sempre di più i telespettatori che la amano e apprezzano, puntata dopo puntata, i suoi stratosferici look.

Ma, stando a quanto dichiarato dalla stessa opinionista, dopo il reality Elettra è pronta a prendersi un periodo di stop per dedicarsi ad una delle sue più importanti passioni, il canto. Inoltre, l’opinionista si ricongiungerà a suo marito Afrojack che attualmente vive in Olanda. Dunque Elettra ha percepito la necessità di staccare la spina dopo i numerosi impegni lavorativi per distrarsi dai vari problemi e dedicarsi alla musica.