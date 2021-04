Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini stupisce tutti con il suo look, ma avete visto quanto costa?

Elettra Lamborghini è una delle opinioniste della nuova edizione dell’Isola dei Famosi insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Insieme ai suoi colleghi la ricca ereditiera sta affiancando la padrona di casa Ilary Blasi in questa nuova edizione del reality. Con la sua innata simpatia, Elettra Lamborghini ha conquistato i telespettatori i quali, però, sembrano anche molto apprezzare i suoi stratosferici look.

Sin dall’inizio della sua presenza in studio, avvenuta in ritardo a causa della positività al coronavirus, Elettra Lamborghini ha da sempre attirato l’attenzione su di sé per i look sfoggiati in puntata. In particolar modo, l’outfit sfoggiato nella puntata di lunedì 12 aprile è stato un vero e proprio successo.

Per l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi, la regina del twerking ha optato per un bellissimo ed elegante abito floreale monospalla che ha lasciato tutti senza parole. Più precisamente, l’abito in questione porta la firma di Yves Saint Laurent ed ha un prezzo davvero da capogiro.

Miniabito asimmetrico monospalla stretto in vita con orlo a balze sul collo, manica corta a palloncino con orlo, motivo floreale all-over, cintura interna regolabile in nastro gros-grain.

Questo è ciò che possiamo leggere sul sito della nota casa di moda in riferimento alla descrizione del vestito che ha lasciato tutti senza parole.

Oltre che per il brand, un altro dettaglio sul quale si sono interrogati i telespettatori riguarda soprattutto il prezzo. Ebbene, tenetevi forte perché il modello Yves Saint Laurent di Elettra Lamborghini ha un prezzo davvero da capogiro.

Isola dei Famosi, ecco quanto costa l’abito indossato da Elettra Lamborghini

Stando a quanto riportato sul sito del noto brand, il vestito ha un prezzo di 2590 euro. Dunque una cifra che non sembra essere proprio accessibile ai vari telespettatori. Nonostante i look lussuosi di Elettra Lamborghini, l’opinionista sembra convincere il pubblico il quale ogni settimana approva a pieni voti il suo stile.