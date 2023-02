Elettra Lamborghini sta male, la cantante confessa: “Sto la vorando su alcuni traumi”

Nel corso delle ultime ore il nome di Elettra Lamborghini è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Ospite della trasmissione di Alessandro Cattelan, la cantante si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul suo privato che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l’ereditiera.

Elettra Lamborghini non sta passando un bel periodo. Questo è quanto emerso nell’ultima puntata andata in onda del programma di Alessandro Cattelan, in cui la cantante è stata ospite. Nel dettaglio, la sorella di Ginevra Lamborghini ha confessato di vivere un periodo un po’ particolare.

Alla domanda del conduttore su come sta, la diretta interessata ha risposto con queste parole:

Come va? Eh.. Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone. Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese. Nessun problema con mio marito per fortuna, ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco.

E, continuando, Elettra Lamborghini ha proseguito:

Davvero è un periodaccio per me, ma mi sto facendo aiutare, sono in terapia. Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla. L’avevo presa che avevo tre anni.

Elettra Lamborghini e la rivelazione sul Festival di Sanremo: “Non lo guarderò”

L’intervista di Elettra Lamborghini nel programma di Alessandro Cattelan è poi proseguita con alcune rivelazioni che la cantante ha fatto sul Festival di Sanremo. Nel dettaglio, l’ereditiera ha rivelato che quest’anno non potrà guardare il Festival in quanto impegnata a Miami. queste sono state le sue parole: