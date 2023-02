Elettra Lamborghini lancia una frecciatina a Ginevra: ecco cosa è successo

Elettra Lamborghini non le manda a dire a sua sorella Ginevra Lamborghini. Nel corso delle ultime ore, la celebre cantante si è recata nella capitale olandese per ammirare la sua prima statua di cera. Tuttavia, l’ereditiera non ha potuto fare a meno di cogliere al balzo l’occasione per lanciare una frecciatina a sua sorella. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sembra non avere fine la guerra tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra Lamborghini. Dopo aver provveduto ad inviarle una diffida affinché non venisse più nominata al Grande Fratello Vip, questa volta l’ereditiera si è resa protagonista di un altro clamoroso gesto nei confronti dell’ex gieffina.

Di recente, l’artista ha avuto l’onore di fare visita alla sua prima statua di cera la quale si trova nella città di Amsterdam. Inutile dire che il viaggio è stato documentato in modo accurato sui social attraverso cui lei stessa ha condiviso una serie di immagini con tutti i suoi fan.

Tuttavia, tra le varie foto, una in particolare ha catturato l’attenzione degli utenti del web. Si tratta dell’immagine in cui la moglie di Afrojack ha fatto riferimento al fatto che Ginevra non ha avuto la sua stessa fortuna di ammirare una statua tutta per sé. Queste sono state le sue parole:

E tu ce l’hai la statua al museo bicc? Mmm no, senza piangere.

Elettra Lamborghini: la lite con Ginevra Lamborghini

Attraverso la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini sperava di recuperare il rapporto con sua sorella Elettra. Tuttavia, nonostante i vari appelli fatti al programma condotto da Alfonso Signorini, la donna non ha raggiunto il suo obiettivo. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il motivo della loro lite sia legato alla volontà di Ginevra di entrare a far parte del mondo della musica.