Elettra Lamborghini sta male, le parole sui social: “Non bisogna vergognarsi”

Elettra Lamborghini ha confessato sui social network di non stare bene e non se ne vergogna

Fin dai primi “incroci” in televisione, Elettra Lamborghini ha avuto un grande, e innegabile, pregio: la spontaneità. Nel bene e nel male, la regina del twerking ha sempre avuto il coraggio di essere sé stessa, con tutto ciò che ne comporta, specialmente al giorno d’oggi, dove i social network hanno inevitabilmente stravolto la vita dei personaggi famosi, rendendoli ben più facili bersagli delle critiche. Esporsi, così come ha fatto lei, con il cognome che si ritrova, significa avere temperamento da vendere.

Elettra Lamborghini non se l’è passata bene

Sul suo profilo personale di Instagram, Elettra Lamborghini rilascia confessioni inedite: non è stata bene, racconta ai follower. La cantante ha condiviso una serie di storie, in cui affronta alcune vicende che nel corso degli ultimi mesi le hanno dato tormento.

Carattere un po’ spento

Il 2020 non è stato per lei un anno da cestinare in toto, poiché è convolata all’altare con il compagno, il deejay olandese Afrojack. Un evento slittato in diverse occasioni e infine celebrato il 26 settembre. Il ritardo ha provocato forte stress all’artista, tanto che – rivela sui social – il nervosismo e l’ansia l’hanno portata a perdere 10 kg.

La 27enne, nata a Bologna, spiega di aver smesso di riconoscersi: il suo carattere si è un po’ spento. Peraltro ha temuto di essere cambiata radicalmente e lo ammette perché – aggiunge – non c’è nulla di sbagliato e di tanto in tanto succede. A ogni modo, oggi sta meglio. Si era mancata.

Stato emotivo aggravato

A segnare parecchio Elettra la morte della sua affezionata cavalla, con la quale aveva sviluppato uno splendido legame. Stato emotivo aggravato dallo stress provato per l’organizzazione delle nozze.

Elettra Lamborghini ha disperso energie fisiche e nervose

I preparativi nuziali le hanno tolto energie fisiche e nervose, perciò – ha dichiarato – di recente non è stata granché gentile con chi le è stata accanto. Ma – ne siamo certi – si è saputa far perdonare!