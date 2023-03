GF Vip, Ginevra Lamborghini rivela: “Ecco come stanno le cose tra me e Antonino Spinalbese”

Nonostante la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia si sia conclusa da un po’, Ginevra Lamborghini è ancora uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione del reality. Ospite di Casa Chi, la sorella di Elettra Lamborghini ha fatto una confessione riguardo Antonino Spinalbese: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Ginevra Lamborghini è stata ospite di Casa Chi. Qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato della sua vita al di fuori dal reality e si è lasciata andare a delle confessioni riguardo alcuni dei suoi compagni di avventura. Nel dettaglio, non sono passate inosservate le parole che l’ex gieffina ha speso nei confronti di Antonino Spinalbese.

In merito all’ex compagno di Belen Rodriguez, Ginevra Lamborghini ha rivelato:

Antonino? Siamo rimasti amici, come alla fine siamo sempre stati.c’è sempre stato quell’affetto che ci legava, forse le cose dovevano andare così. Per me è sempre stata una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso.parlare di amicizia?

E, continuando, la sorella di Elettra Lamborghini ha poi aggiunto:

Tra virgolette, ci si conosce poco, la vita fuori è tutta un’altra cosa.abbiamo cominciato questa tra “amicizia”, poi dopo… io sono una persona che… se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente.poi se mi mantengo aperta e morbida nel classico “ vediamo come va” io lascio passare tutto, capito? E se devo pensare a una cosa seria non è da me.

Infine Ginevra Lamborghini ha concluso il suo discorso con queste parole: