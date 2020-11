Dalla prima discesa in pista, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno fatto parlare la giuria e il pubblico a casa anche per la particolare alchimia tra loro. In tanti li hanno definiti come una coppia in divenire. Ma i diretti interessati hanno sempre smentito le voci.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: un intrigo che piace

La sintonia tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi è stato sicuramente uno dei temi più intriganti dell’attuale edizione dello show danzante di Rai Uno, ormai giunto ai titoli di coda. Sabato 21 novembre verranno decretati i nuovi campioni.

Stregata da Tullio

Sebbene partano nettamente svantaggiati rispetto alla concorrenza, dato il problematico cammino intrapreso, segnato dalla sfortuna, i due daranno senza dubbio il mille per mille. Nel mentre, la bella cuneese ha concesso, in diretta tv, una confessione sui sentimenti provati nei confronti di un altro protagonista della trasmissione.

Intervenuta a Oggi è un altro giorno, la presentatrice si è lasciata scappare una simpatica battuta su una star del programma di Milly Carlucci: Tullio Solenghi. Lo deve ammettere: Tullio le piace da impazzire, è follemente innamorata di lui e la moglie ne è al corrente, perciò sono a posto, ha ironizzato la Isoardi, glissando una volta ancora sul rapporto con Todaro.

Domande dribblate

Benché la complicità fra le parti sia chiaramente emersa e sui social si siano mostrati insieme in molteplici occasioni (ad esempio quando lei aveva riportato un infortunio, e proprio il siciliano le aveva dato conforto durante la visita in ospedale), l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco è riuscita a dribblare le domande.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: le ultime storie

Entrambi sono ufficialmente single. Mentre la Isoardi ha definitivamente chiuso la liaison con Alessandro Di Paolo, il buon Raimondo si è separato da Francesca Tocca. Non ci sarebbero, insomma, ostacoli a impedire la nascita di una relazione. Il sogno dei fan sarà mai coronato?