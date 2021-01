Elisa Isoardi, inedito retroscena sulla ‘coppia’ con Todaro: “Non è stato un bel vedere”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno conquistato il pubblico di Ballando con le Stelle e, infortuni permettendo, avrebbero davvero potuto puntare al trionfo, ottenuto da Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: rivelazione sulla notte della premiazione

Qualche ora fa sono finiti nel mirino dei critici proprio loro due, Raimondo ed Elisa Isoardi. Una persona che li conosce molto bene li ha attaccati duramente, nel corso di una intervista recentemente rilasciata, confessando un retroscena inedito legato alla sera della premiazione della coppia vincitrice.

Un’uscita spiazzante

A rompere il silenzio sulla ex conduttrice della Prova del Cuoco e il danzatore siciliano è Simone Di Pasquale. L’iconico maestro di ballo fa parte del cast della popolare trasmissione di Rai Uno da oltre 15 anni, perciò conosce benissimo tutte le dinamiche, davanti e dietro alle telecamere. Nel corso dell’ultima edizione, andata in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato, ha partecipato al fianco della nota attrice napoletana, Lina Sastri.

Contattato dalla rivista Mio, Di Pasquale ha spifferato un dettaglio sull’amato duo costituito da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Un’uscita che, a detta dell’interpellato, ha lasciato piuttosto “interdetti”.

Feroce malcontento

Secondo quanto ha egli rivelato i concorrenti avrebbero dimostrato, attraverso le espressioni facciali, un feroce malcontento per non essere stati incoronati campioni. Sentivano, a quanto pare, di essere loro i degni successori del vichingo Lasse Matberg e Sara Di Vaira nell’albo d’oro.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro alla gogna

Simone Di Pasquale è rimasto scioccato dal gesto, non lo ha compreso. Non sa perché abbiano avuto tale reazione, visivamente forte. Stando alla chiave di lettura da egli fornita non è stato un spettacolo gradevole per la categoria dei professionisti. E, non pago delle asserzioni, ha insinuato nei lettori un sospetto: che ci sia sotto qualcosa? L’interrogativo posto cela un significato ben preciso? Difficile sbilanciarsi. In precedenza Raimondo Todaro ha avuto da ridire con Paolo Conticini, classificatosi secondo assieme a Veera Kinnunen.