L’avventura dei naufraghi di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi in Honduras continua, anche dopo l’abbandono di alcuni concorrenti. Tra questi, Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare il gioco a causa di problemi di salute. Infatti, un incidente all’occhio ha imposto alla bella conduttrice di lasciare definitivamente l’Honduras.

Un brutto incidente all’occhio ha fatto sì che Elisa Isoardi abbandonasse definitivamente l’Isola dei Famosi. Molti hanno considerato l’uscita della presentatrice dal reality una mossa studiata a tavolino. Tuttavia, però, al momento non ci sono prove che potrebbero confermare queste tesi. Al contrario, si fanno sempre più certi gli indizi della presenza della conduttrice nella famiglia Mediaset.

Infatti, sembrano essere più che certe le voci secondo cui l’ex compagna di Matteo Salvini si stia preparando allo sbarco nella grande azienda. Stando ai rumors circolanti, Elisa Isoardi si sta preparando ad approdare in Mediaset dove condurrà un programma tutto suo.

La notizia che vede la Isoardi nelle vesti di conduttrice in casa Mediaset circolava già da prima dello sbarco dello dell’ex conduttrice Rai in Honduras. e con il passare del tempo queste notizie si stanno rivelando sempre più fondate.

Quale sarà il nuovo programma condotto da Elisa Isoardi in Mediaset?

Dopo la messa in circolo di questa notizia, sono numerosi coloro che si stanno domandando quale potrebbe essere il programma condotto da Elisa Isoardi. Per il momento, però, i diretti interessati non hanno dichiarato nulla a riguardo. Dunque, né Mediaset né la conduttrice Rai hanno dato informazioni aggiuntive riguardo questa voce.

Alcune fonti stanno ipotizzando che Elisa Isoardi potrebbe essere al timone di Domenica Live al posto di Barbara D’urso. A Barbarella, dunque, se tutto ciò fosse fondato, le verrebbe affidata la conduzione di Pomeriggio 5. Come già dichiarato, però, le voci in questione non hanno ancora trovato una conferma. Quello che è certo, però, è che Elisa Isoardi passerà dalla Rai e Mediaset e si attendono informazioni in più sul nuovo programma che la conduttrice si preparerà a guidare.