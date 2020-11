View this post on Instagram

👇CURE E TAMPONI A DOMICILIO, PIANO SALVA-ANZIANI, RISTORO ECONOMICO IMMEDIATO, DIRITTO ALLO STUDIO E NESSUNO STOP ALLE ATTIVITÀ CHE RISPETTANO LE REGOLE #Buonadomenica Amici. Alcune proposte di buonsenso: – Tamponi a domicilio e test in farmacia, per eliminare le assurde code di queste settimane. – Un protocollo per curare da subito a casa i malati non gravi, anche con idrossiclorochina, per non intasare gli ospedali e garantire le cure a tutti gli altri malati. – Protezione di anziani e soggetti più fragili. – Potenziamento dei trasporti pubblici. – Assunzione di medici e infermieri. – Diritto allo studio garantito, con didattica in classe per i bimbi di nidi, asili, elementari, medie e superiori fino ai 16 anni, nonché di tutti gli studenti disabili. – Soldi sui conti correnti di tutti i lavoratori, anche autonomi, danneggiati da nuove limitazioni. – Pagamento della cassa integrazione e dei bonus arretrati, oltre che di tutti i debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti di privati, famiglie e imprese. – Emissione di 100 miliardi di Buoni del Tesoro trentennali, con condizioni di favore per risparmiatori e investitori italiani. – Nessuna chiusura di attività economiche, commerciali, culturali e sportive che rispettano le norme anti-virus già stabilite.