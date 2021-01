Elisa Toffoli, avete mai visto la sua casa? Appartamento luminoso, accogliente e super musicale, indovinate cosa non può di certo mancare

Elisa Toffoli è una delle cantanti più amate nel nostro paese e non solo, anche molto apprezzata all’estero. Dotata di un grandissimo successo, Elisa ha esordito giovanissima. Ha ottenuto tantissimi riconoscimenti ed ha anche vinto il Festival di Sanremo con Luce. Nel 2015 poi si è sposata con il chitarrista della sua band Andrea Rigonat. La cerimonia si è tenuta a Grando, alla presenza di tanti amici e colleghi, come Emma Marrone, Ligabue e Tiziano Ferro. I due hanno avuto due figli, ovvero Emma Cecile nata nel 2009 e Sebastian nato nel 2013. La famiglia felice vive a Milano. Ma a proposito, avete mai visto la casa di Elisa?

Le foto della casa di Elisa Toffoli

Elisa insieme alla sua famiglia vive in un bellissimo appartamento che si trova nel capoluogo lombardo. E’ una casa molto luminosa, ricca di grandi finestre che conferiscono all’ambiente tanto calore. Nella zona giorno troviamo un tavolo di legno e quindi di colore scuro, mentre le pareti hanno dei colori neutri. L’ambiente è molto spazioso, luminoso e non mancano le piante dislocate in vari punti della casa.

Tra le varie stanze preferite dalla cantante, c’è ovviamente la cucina, dove spesso si diletta a preparare delle prelibatezze coinvolgendo i suoi figli. Per questa camera, Elisa ha optato per dei colori chiari, non soltanto per le pareti ma anche per i mobili e complementi d’arredo. Ad ogni modo, non mancano di certo gli accessori colorati, a cominciare dai canovacci a finire alle stoviglie che sono spesso in bella mostra.

Altra stanza della casa che Elisa ha mostrato in alcune occasioni è il bagno. In questa camera si trovano delle piastrelle di color avorio marmorizzato, una vasca molto grande di colore bianco e le pareti total black. Insomma, questo bagno si presta bene per essere una stanza adatta per i selfie.

Secondo voi, poteva mancare l’angolo della musica? Assolutamente no, l’ex coach di Amici di Maria De Filippi nonché amica di Emma Marrone, nel suo appartamento ha dedicato una stanza alla sua più grande passione. E’ questa un’area della casa dove si trova il pianoforte, un ripiano con i vinili della cantante, foto, libri e quadri realizzati dall’artista.