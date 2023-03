Elisabetta Canalis ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Elisabetta Canalis è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Dopo le voci sulla fine del matrimonio con Brian Perri, sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui la showgirl abbia un nuovo amore. Scopriamo insieme cosa è emerso a riguardo.

Elisabetta Canalis ha un nuovo amore? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex velina storica di Striscia la Notizia abbia ritrovato la serenità dopo la fine del matrimonio con Brian Perri. Il settimanale ‘Chi’ ha infatti paparazzato Elisabetta in compagnia di un accompagnatore: scopriamo insieme di chi si tratta.

Stando a quanto rivelato, pare che l’uomo pizzicato in compagnia di Elisabetta Canalis sia Georgian Cimpeanu. Per chi non lo conoscesse, George è detto anche ‘Iceman’ ed è stato tre volte campione del mondo di kickboxing. Ma il gossip su Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu non finisce qui.

Come già anticipato, l’ex velina storica di Striscia la Notizia è stata pizzicata dal settimanale ‘Chi’ in compagnia del campione del mondo di kickboxing Georgian Cimpeau. Stando a quanto rivelato dal noto settimanale, i due si sono visti dopo un allenamento, durante una cena con alcuni amici e poi si sono salutati.

Successivamente, però, l’ex velina è rientrata nel suo appartamento dove, poco dopo, è stata raggiunta dallo sportivo. Questo è quanto svelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini a riguardo:

Lui ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore.

Al momento la diretta interessata non si è espressa in merito al gossip di cui si è resa protagonista in queste ore. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Elisabetta Canalis si esporrà in merito alla sua situazione sentimentale.