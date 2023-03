Elisabetta Canalis rompe il silenzio dopo la fine del matrimonio con Brian Perri: le sue parole

Elisabetta Canalis è uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. La notizia della fine della storia d’amore con Brian Perri ha fatto molto scalpore ed ha posto l’ex velina di Striscia la Notizia al centro del gossip per molti giorni. Dopo i vari rumors in circolazione, Elisabetta ha rotto il silenzio e si è esposta in merito a questo gossip tanto chiacchierato.

Elisabetta Canalis ha deciso di rompere il silenzio e di esprimersi in merito alla notizia che la vede protagonista in queste ultime settimane: la fine del matrimonio con Brian Perri. Stando alle indiscrezioni, pare che i due non erano più compatibile e per questo hanno deciso, in maniera del tutto consensuale, di separarsi.

Dopo alcuni giorni di silenzio da parte di entrambi, nel corso delle ultime ore l’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di esprimersi riguardo questo gossip tanto chiacchierato. Nel dettaglio, Elisabetta Canalis si è rivolta ai suoi fan chiedendo loro di essere comprensivi a causa del periodo che sta attraversando. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente.

Elisabetta Canalis, dopo Brian Perri l’ex velina ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Elisabetta Canalis ha un nuovo amore? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex velina storica di Striscia la Notizia abbia ritrovato la serenità dopo la fine del matrimonio con Brian Perri. Il settimanale ‘Chi’ ha infatti paparazzato Elisabetta in compagnia di un uomo.

Stando a quanto rivelato, pare che l’uomo pizzicato in compagnia di Elisabetta Canalis sia Georgian Cimpeanu. Per chi non lo conoscesse, George è detto anche ‘Iceman’ ed è stato tre volte campione del mondo di kickboxing. Al momento la diretta interessata non ha smentito né confermato il gossip che la vede protagonista. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno degli aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.