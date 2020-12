Elisabetta Gregoraci, avete mai visto la sua casa? È bellissima ma sorprende quello che ha appeso alle pareti

Elisabetta Gregoraci è stata di certo una delle principali protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip attualmente in corso. Ex modella, conduttrice e showgirl, Elisabetta all’interno della casa più spiata d’Italia ha voluto mostrare a tutti una parte di se che forse nessuno conosceva. Da sempre si è parlato della Gregoraci, associandola al suo ex marito Flavio Briatore.

È stato proprio questo uno dei motivi che ha spinto Elisabetta a partecipare al reality, ovvero far conoscere a tutti la vera Gregoraci. Uscita soltanto da pochi giorni dalla casa più popolare d’Italia, la showgirl è tornata a casa. Ma sapete dove vive?

Le foto della casa di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci vive a Monte Carlo, così come più volte lo ha sottolineato all’interno del reality. Dopo essersi sposata con l’imprenditore Flavio Briatore, la conduttrice di Battiti Live è andata a viver in una casa che si trova proprio nel Principato di Monaco.

Si tratta di una casa bellissima, che in tutti questi anni la Gregoraci ha arredato secondo i suoi gusti. Da quanto abbiamo potuto vedere, anche da alcuni scatti da lei pubblicati su Instagram, lo stile della casa di Elisabetta rispecchia molto il suo carattere.

In questa casa, l’ex moglie di Briatore vive insieme al figlio Nathan Falco. Molto spesso la showgirl pubblica sul suo account Instagram delle foto o delle stories, dove è possibile intravedere qualche dettaglio della sua abitazione. Nel video in allegato potrete vedere alcuni scorci della casa della Gregoraci.

Ad ogni modo, lo stile scelto dalla Gregoraci è moderno, ma elegante e molto accogliente. Gli interni sono per lo più in bianco e nero, così come gli arredamenti. Nel soggiorno impossibile non notare uno splendido divano in pelle ed un tavolo da pranzo nero con delle sedie dal design molto particolare.

A catturare l’attenzione anche quello che la Gregoraci ha appeso alle pareti di casa. Elisabetta ha tantissimi quadri appesi alle pareti di casa, alcuni di questi anche molto costosi. La showgirl ha molto buon gusto e ha voluto abbinare i bellissimi quadri alle fotografie di Nathan!

