Elisabetta Gregoraci, brutta disavventura per la showgirl durante il rientro nella sua casa di Montecarlo: cosa è successo

Disavventura in auto per la showgirl mentre tornava nella sua casa di Montecarlo: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Elisabetta Gregoraci sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La conduttrice di Battiti Live si è resa protagonista di una disavventura durante il ritorno nella sua casa di Montecarlo dopo aver partecipato alla Milano Fashion Week. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Tra i tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno partecipato alla Milano Fashion Week non è di certo passata inosservata la presenza di Elisabetta Gregoraci. Come già anticipato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha subìto una piccola disavventura in macchina mentre tornava nella sua casa di Montecarlo.

Durante il viaggio di ritorno da Milano, infatti, qualcosa è andato storto. La macchina su cui l’ex moglie di Flavio Briatore viaggiava insieme al suo autista privato ha bucato. L’uomo è stato costretto a fermarsi sul ciglio della strada per rimediare al danno e rimettersi in viaggio.

Ma tutto è bene quel che finisce bene. Infatti, la disavventura di cui Elisabetta Gregoraci si è resa protagonista si è conclusa nel migliore dei modi e la showgirl è riuscita a tornare a casa. Ad aspettarla, il figlio Nathan Falco e un bellissimo mazzo di rose che la stessa Elisabetta ha voluto condividere con i suoi followers sulla sua pagina Instagram.

Si tratta in realtà di un regalo che la conduttrice di Battiti Live ha ricevuto da parte dei suoi moltissimi fan che ogni giorno cercano di mostrarle come possono tutto il loro affetto e il loro supporto.