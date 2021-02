Elisabetta Gregoraci lancia una frecciatina contro Francesco Oppini e non solo, ecco perché

In queste ore Elisabetta Gregoraci è finita al centro del gossip per una frecciatina che avrebbe lanciato contro Francesco Oppini.

Ma la verità potrebbe essere un’altra.

Le parole di Elisabetta Gregoraci su Instagram

L’ex gieffina ha pubblicato delle storie sospette sul suo profilo Instagram che in poco tempo hanno fatto il giro del web.

Tutto è iniziato quando la Gregoraci ha pubblicato le seguenti parole:

“Ciao ragazzi. Ho raggiunto il limite. Adesso tolgo i “paletti”. Indovina chi è quel finto amico, che ti tiene buona solo per venderti le macchine”.

Tanti utenti hanno ipotizzato che la conduttrice di Battiti Live abbia voluto inviare qualche frecciatina al figlio della Parietti, Francesco Oppini.

Come ben sappiamo, l’ex concorrente del GFVip vende automobili. Le parole di Elisabetta Gregoraci sono davvero rivolte a Francesco? Durante il reality i due hanno instaurato un ottimo rapporto d’amicizia che è continuato anche fuori dalla casa più spiata d’Italia, fino ad oggi.

La showgirl poi ha lanciato successivamente altre frecciatine ad altri ex concorrenti come Matilde Brandi, Enock Barwuah, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini.

Ma cosa sono tutte queste frecciatine? Perché Elisabetta Gregoraci si sta scagliando contro gli ex Vipponi?

Hackerato il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci

Le presunte sue frecciatine sarebbero non scritte da lei, molti fan sospettano che il suo profilo sia stato hackerato. Dunque, le storie apparse sul suo account non sono state scritte da lei. Questo messaggio dei fan in questi minuti sta facendo il giro del web:

“Ragazzi è stato hackerato il profilo di Elisabetta. Qualsiasi cosa esce non è lei. Aspettiamo nel taggarla fino a quando non si risolve il problema”.

Nessun litigio quindi nè con Francesco Oppini e nè con gli altri ex concorrenti. In questi minuti sul profilo Instagram della Gregoraci stanno spuntando ancora altre stories. Aspettiamo aggiornamenti.