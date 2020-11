In arrivo al GFVip un altro aereo per Elisabetta Gregoraci, sarà forse il suo presunto fidanzato?

Nel corso delle ultime ore è arrivato al Grande Fratello Vip un altro aereo per Elisabetta Gregoraci. Alla luce di questo bellissimo gesto, in molti hanno pensato che a compiere tale azione potrebbe essere il suo presunto fidanzato. Tuttavia, il lungo striscione conteneva un dettaglio molto importante. Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Sui tetti della casa più spiata d’Italia è volato un altro aereo per la concorrente più chiacchierata di questa quinta edizione del programma. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, la nota showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore. Stando alle spiegazioni della modella, il gesto sarebbe stato compiuto da due amiche ma in molti non la pensano così.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un altro messaggio, questa volta però sembrerebbe essere stato inviato in codice. Infatti, non si tratta di un semplice frase ma di due nomi che sono apparsi sullo striscione: Charlotte e Luce.

Non è tutto. Ciò che più ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori del programma è stato un piccolo particolare che non è passato per niente in osservato al loro occhi. Insieme ai due nomi, spunta anche una lettera “R” la quale ha causato numerose chiacchiere in rete.

Stando alla spiegazione di Elisabetta Gregoraci che ha dato subito dopo aver ricevuto il messaggio, il complice di tale gesto sarebbero state due sue amiche. Nonostante tutto, quasi nessun fan della trasmissione ha creduto alle sue parole e numerose sono le persone che pensano che sia stata la sua presunta fiamma. Chi sarebbe? Rio, un’identità incognita che starebbe aspettando la showgirl a Montecarlo.

In seguito, Elisabetta Gregoraci ha voluto ringraziare in questo modo l’artefice di tale gesto:

Grazie ragazze, quando esco andremo a Parigi per il nostro weekend.

In molti sostengono che questo sia un messaggio in codice indirizzato palesemente alla suo presunto fidanzato. Chi si nasconderà davvero dietro questa identità? Non ci resta altro che scoprirlo!