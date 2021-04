Elisabetta Gregoraci ha un amore segreto? La sorpresa stupisce i fan

L’attuale situazione sentimentale di Elisabetta Gregoraci sembra un enigma indecifrabile. Tra le donne più ambite d’Italia, per la showgirl calabrese pareva aver perso la testa Pierpaolo Pretelli, oggi felicemente fidanzato insieme a Giulia Salemi. Lasciata la Casa di Cinecittà, la bellissima EliGreg si è professata finora single. Ma qualcuno crede poco a queste sue affermazioni. E dopo lo scatto da lei condiviso su Instagram i dubbi, anziché diminuire, aumenteranno sensibilmente.

Attraverso la propria pagina personale del social fotografico, Elisabetta Gregoraci ha mostrato, in un’immagine, l’omaggio ricevuto da un “ammiratore misterioso”. Si tratta di un mazzo di fiori composto da 300 rose rosse, tanto ingombrante da averla costretta a trovare un piano di appoggio “strategico”: la vasca da bagno, unica superficie spaziosa a sufficienza per poter contenere il dono recapitatole a sorpresa.

Resta ora da capire chi abbia avuto un tale slancio verso Elisabetta Gregoraci. Secondo quanto sostiene la diretta interessata su IG, nemmeno lei lo ha saputo. L’identità del mittente dei fiori sarebbe tuttora da scoprire.

In calce al post, Enock Barwuah, ha scritto: “Te le ho mandate io”. Probabilmente giusto una battuta di spirito: infatti, tra Enock ed Elisabetta non c’è niente. Fra l’altro, il fratello di Super Mario Balotelli è già sentimentale impegnato, con Giorgia Migliorati.

In seguito al divorzio dall’imprenditore e manager sportivo Flavio Briatore e alla relazione, conclusa, con Francesco Bettuzzi, la Gregoraci non ha presentato nessuna dolce metà in pubblico.

Solo poche settimane fa ha ribadito di essere single, in risposta a una serie di illazioni di Pierpaolo. Quest’ultimo aveva dichiarato di aver scoperto il motivo per cui la co-inquilina era così sfuggente. Nel momento di uscire dal gioco sarebbe venuto al corrente della liaison segreta. Si era già fatto un’idea su alcuni aerei che passavano durante i mesi passati davanti alle telecamere. Le rose rosse alimenteranno i sospetti.