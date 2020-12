Francesco Bettuzzi lancia la bomba: “Elisabetta non è libera di amare”

Nella casa del Grande Fratello Vip si è parlato tanto degli amori di Elisabetta Gregoraci. Ma anche degli amori che la showgirl calabrese non ha potuto vivere. Se erano solo ipotesi e congetture, ora Francesco Bettuzzi rompe il silenzio.

Il suo ex fidanzato, intervista dal settimane DiPiù, ha deciso di tornare sull’argomento tirando ancora una volta in ballo la ex fidanzata. Come anche la Gregoraci ha ammesso tra i due c’è stata una travolgente storia d’amore.

I due si sono amati tantissimo, ma come lei ha ammesso, per incompatibilità di coppia si sono dovuti dire addio. Francesco Bettuzzi ha rilasciato delle dichiarazioni particolari sul conto di Eli.

L’uomo ha iniziato raccontando la loro storia d’amore. Una favola come poche. Sembra che i due in un primo periodo facessero davvero sul serio:

Uno dei periodi più belli è stato quando lei ha condotto Made in Sud. Mi trasferii con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Napoli è diventata la cornice del nostro amore, io mi sentivo un adolescente. Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli.

Nell’uomo è scattato qualcosa in più, ma si è sempre reso conto di alcuni limiti. Bettuzzi sembra quasi confermare la versione di chi sostiene che tra lei e Flavio Briatore esista una specie di contratto.

Se fino a quel momento non mi ero fatto una famiglia era perché non avevo trovato la donna giusta. Elisabetta lo era. Avevo l’impressione che vivesse come un senso di colpa il suo amore per me. A Montecarlo non era felice, me lo ha detto una volta. Lei era la donna della mia vita, l’ho presentata in famiglia. So per certo che lei mi amava allo stesso modo. Il suo ricordo devo dire che brucia ancora, io so che lei mi amava allo stesso modo.

La conduttrice calabrese nasconde dei misteri. Sembra che molte cose non possa neanche dirle. Come lei stessa ha ammesso la storia con l’imprenditore è stata importante non solo a livello personale, ma anche per ciò che concerne la sfera pubblica. La priorità inoltre è sempre stata tutelare Nathan Falco.