Flavio Briatore dimagrito. nelle foto l’incredibile trasformazione dell’imprenditore

Flavio Briatore si è reso protagonista di un importante cambiamento che sta facendo molto chiacchierare i suoi fan. L’uomo, infatti, si mostra sui social con un aspetto completamente diverso da quello a cui siamo stati abituati a vederlo. Ma cosa si nasconde dietro questa importante trasformazione? Di certo non c’entrano i soldi, ma la metamorfosi dell’imprenditore è il risultato di una grande forza di volontà.

Flavio Briatore come non lo avete mai visto. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci è stato il protagonista di un’importante trasformazione. Il noto imprenditore non perde occasione per mostrarsi in pubblico nella sua forma più smagliante. Il cambio look e la dieta che ha seguito sono stati complici della sua metamorfosi.

Nonostante l’età, l’uomo presenta sempre un aspetto giovanile. La dieta ha permesso all’uomo di perdere quasi 20 chili ed ha contribuito notevolmente alla trasformazione del noto imprenditore. Nello stile di vita di Flavio Briatore non può mancare l’attività fisica, come dimostrano i post pubblicati da lui stesso su Instagram.

Le critiche non mancano mai. C’è chi ritiene, infatti, che abbia fatto ricorso ala chirurgia estetica. Ma l’ex marito di Elisabetta Gregoraci è pronto a smentire e non dà peso a certe critiche o commenti negativi sulla sua persona. Tutti i risultati raggiunti da Flavio Briatore sono in realtà dovuti alla sua grande forza di volontà.

Accanto alle critiche, ovviamente, sono moltissimi i sostenitori dell’imprenditore che si rivedono in lui e lo considerano come un modello da seguire. Dunque dietro al drastico cambiamento di Flavio Briatore non c’entrano per nulla i soldi.

In questo caso, infatti, a fare la differenza è la grande forza di volontà che non sembra mancare per niente all’uomo. Dunque la sua metamorfosi è tutta una questione di testa. Tuttavia, Flavio Briatore sa come far parlare di sé e come gestire la sua immagine.