Elisabetta Gregoraci è senza dubbio uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. La sua avventura nel Grande Fratello Vip ha contribuito notevolmente ad aumentare la sua popolarità. Infatti, facendosi conoscere in tutte le sue sfaccettature nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori.

La sua popolarità è aumentata anche sui social. Elisabetta Gregoraci, infatti, è molto attiva su Instagram dove può contare più di un milione e 800mila followers. Sulla sua pagina ufficiale, l’ex moglie di Flavio Briatore non perde occasione per condividere momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata.

In occasione del compleanno di sua sorella Marzia, l’ex gieffina ha voluto augurare a sua sorella buon compleanno condividendo uno scatto risalente al passato. Nel post in questione, Marzia ed Elisabetta sono molto piccole e la showgirl ha voluto fare gli auguri a Marzia con queste parole:

Auguri piccola monella.

Tra Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia c’è senza dubbio un rapporto fatto di amore e complicità. Le due si erano raccontate in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. E già in quell’occasione era apparso il loro speciale legame di amore e d’affetto.

Oltre a ciò, le due sorelle non perdono occasione per mostrare il loro amore reciproco anche sul web. Infatti, sono molte le occasioni in cui Elisabetta e Marzia condividono, sulle loro rispettive pagine, scatti che ritraggono insieme le due sorelle con i loro figli.

Elisabetta Gregoraci smentisce le voci su un possibile fidanzato

In un’intervista rilasciata a Mara Venier nel salotto di Domenica In, Elisabetta Gregoraci si è messa a nudo raccontando tutta la sua vita. La showgirl si trova costantemente al centro del gossip, soprattutto per la presenza di un possibile fidanzato. Ma proprio nel salotto di Domenica In, l’ex moglie di Flavio Briatore ha smentito tutti i rumors in circolazione.

Oltre a ciò, ha dichiarato che non esiste alcun ritorno di fiamma con il suo ex marito e si è dichiarata single, in attesa di un amore che le faccia sentire le farfalle nello stomaco.