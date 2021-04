Elisabetta Gregoraci è stata ospite nel salotto di Domenica In, il programma campione di ascolti della domenica pomeriggio, domenica 25 aprile. L’ex gieffina si è messa a nudo raccontando la sua vita in un’intervista davvero emozionante. Tra i tanti temi toccati nel colloquio, risaltano il rapporto con l’ex marito Flavio Briatore e con il figlio Nathan Falco.

Un’intervista davvero emozionante quella rilasciata da Elisabetta Gregoraci nel salotto di Mara Venier. Uno dei momenti più toccanti del colloquio è stato senza quando l’ex concorrente del GF Vip ha parlato di sua madre. E proprio grazie a lei Elisabetta ha imparato l’abilità di affrontare i momenti bui con il sorriso. Queste sono state le sue parole:

In questo momento drammatico e difficile dobbiamo portare energia positiva. La mia mamma mi ha insegnato a reagire con il sorriso. Io vedevo lei combattere ai tempi e aveva sempre tantissima forza. Ho imparato da lei. Credo sia fondamentale in questa vita […]

Inoltre, Elisabetta Gregoraci ha parlato dell’amore vissuto con Flavio Briatore. Una relazione criticata da molti che hanno accusato la showgirl di aver iniziato una storia con lui solamente per il suo patrimonio. A riguardo, ha dichiarato:

È amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan […]