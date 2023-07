Elisabetta Gregoraci, l’abito bianco sfoggiato dalla conduttrice incanta tutti: marca e prezzo

Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati del piccolo schermo italiano. In queste settimane possiamo vederla alla conduzione di Battiti Live insieme all’amico e collega Alan Palmieri. La conduttrice non perde occasione per sfoggiare look che risaltano le sue forme e che lasciano ogni volta senza parole il pubblico che la segue.

In questi ultimi giorni il nome di Elisabetta Gregoraci è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Agli occhi dei più attenti non è passato inosservato il meraviglioso look che la conduttrice di Battiti Live ha sfoggiato durante la sfilata di Raffaela D’Angelo.

Elisabetta Gregoraci sorprende tutti durante la sfilata di Raffaela D’Angelo: marca e prezzo del meraviglioso abito sfoggiato dalla conduttrice

Come già anticipato, Elisabetta Gregoraci lascia ogni volta tutti senza parole per i meravigliosi outfit sfoggiati che risaltano indubbiamente le sue forme e la sua bellezza. In occasione della sfilata di Raffaela D’Angelo, la conduttrice di Battiti Live ha optato per un abito bianco in macramè che ha attirato l’attenzione di tutti i suoi, soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Nel dettaglio, l’ex moglie di Flavio Briatore ha sfoggiato un completo fatto di top e pantalone che hanno incuriosito i suoi moltissimi followers. Entrambi i pezzi portano la firma di Raffaella D’Angelo. Per quanto riguarda il top bianco in macramè possiamo dire che, sbirciando dal sito del noto brand, esso ha un costo di 195 euro.

Per quanto riguarda i pantaloni palazzo, invece, trasparenti e traforati, essi portano la firma di Banana Moon ed hanno un costo pari a 95 euro. Dunque l’outfit sfoggiato da Elisabetta Gregoraci ha un prezzo totale di circa 300 euro, una cifra che i followers della conduttrice di Battiti Live hanno considerato giusta e non eccessiva.