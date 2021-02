Elisabetta Gregoraci, look pazzesco al GF Vip. L’ex gieffina fa centro con il suo outfit spaziale

L'ex gieffina in puntata fa impazzire tutti con il suo look stratosferico

Elisabetta Gregoraci ancora protagonista del Grande Fratello Vip. Dopo la decisione di abbandonare il reality a causa del prolungamento, l’ex gieffina non smette di stupire neanche nelle puntate del programma dove ha il ruolo di ospite. E nell’ultima puntata del reality andata in onda, la showgirl ha fatto impazzire tutti con il suo look.

Non sarebbe la prima volta che Elisabetta Gregoraci attira l’attenzione su di sé per i look sfoggiati in puntata. Ricordiamo, infatti, l’outfit semitrasparente che aveva provocato non poche critiche da parte del popolo del web ma soprattutto di Antonella Elia.

Ieri sera, però, la Gregoraci ha stupito nuovamente tutti con il suo fantastico look. Questa volta ha optato per un abito sicuramente più classico che, comunque, non è passato inosservato e che ha fatto fare alla showgirl il pieno di like e di complimenti sui social.

Quello indossato ieri sera da Elisabetta Gregoraci è un outfit molto classico. Il completo è infatti costituito da un tubino nero e una giacca, il tutto firmato da Marco Bologna. Mentre per quanto riguarda le scarpe, l’ex moglie di Flavio Briatore ha optato per il marchio Acquazzurra.

Oltre all’outfit, non sono passati inosservati il make up e i capelli raccolti in un elegante chignon nero sopra la testa. Un look davvero stratosferico che ha fatto guadagnare alla regina di Battiti Live moltissime reazioni e commenti positivi sui social. A differenza dell’outfit della scorsa puntata in cui è apparsa con un abito nero semitrasparente che aveva provocato le critiche non solo da parte degli utenti ma anche di Antonella Elia.

Le critiche di Antonella Elia sull’outfit di Elisabetta Gregoraci

Ovviamente in quell’occasione Elisabetta Gregoraci non aveva gradito il commento dell’opinionista, ma l’intervento del padrone di casa Alfonso Signorini ha placato la tensione tra le due donne. Dunque, l’ex moglie di Flavio Briatore non smette mai di stupirci e riesce sempre ad attirare l’attenzione su di sé grazie ai suoi look da favola.