Elisabetta Gregoraci: l’outfit scelto per accompagnare Nathan Falco a scuola non passa inosservato

Ormai le vacanze estive sono giunte al termine ed è ora di tornare alla routine di tutti i giorni. Questo vale anche per i nostri amati Vip che in questi mesi ci hanno fatto invidiare con le loro vacanze da sogno. Vacanze finite anche per la bellissima Elisabetta Gregoraci che, in occasione del rientro a scuola di suo figlio Nathan Falco, ha indossato uno splendido abito fiorato.

Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio una delle showgirl più amate ma anche una mamma amorevole. Come dimostrano gli scatti che hanno immortalato il rientro a scuola del figlio della conduttrice di Battiti Live e di Flavio Briatore. Anche in questo caso l’ex concorrente del GF Vip ha dimostrato di essere un’icona di stile e di eleganza.

Elisabetta Gregoraci: l’outfit per il rientro a scuola di Nathan Falco

Per il rientro a scuola di suo figlio Nathan Falco, l’ex gieffina ha deciso di sfoggiare uno splendido abito a fiori a fondo bianco. Più in dettaglio, l’abito è costituito da una gonna ampia e da un corpetto chemisier. Oltre a ciò, il vestito presenta una cintura in tinta.

A rendere l’outfit di Elisabetta Gregoraci ancora più fashion sono stati senza ombra di dubbio gli accessori. La showgirl, infatti, ha sfoggiato, insieme ai bellissimi gioielli, anche dei maxi occhiali da sole scuri e una mascherina. Inutile dire che ancora una volta la bellissima conduttrice di Battiti Live conferma di essere una vera e propria icona di eleganza e di stile.

In molti si sono chiesti il motivo per cui il rientro a scuola di Nathan sia avvenuto così presto. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Falvio Briatore sembra frequenti un istituto molto lussuoso, dettaglio a cui possiamo risalire osservando la particolare divisa sfoggiata dal ragazzo. Pare che questo istituto spalmi le vacanze degli alunni in vari periodi dell’anno.