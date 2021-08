Dopo la fine della stagione di Radio Norba Battivi Live, per Elisabetta Gregoraci è arrivato il momento di godersi le vacanze estive. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha trascorso anche una giornata a Formentera, come da lei stessa dichiarato. L’ex gieffina si gode dunque l’estate all’insegna del divertimento e dell’allenamento, che non può mai mancare.

Sulla sua pagina Instagram, Elisabetta Gregoraci ha svelato di aver sperimentato un nuovo sport: il wakeboard. Queste sono state le sue parole:

Per la prima volta: wake board! È stato divertentissimo…

Inoltre, Elisabetta Gregoraci ha dichiarato:

Ho avuto la fortuna di passare una giornata a Formentera, ci ero stata solo di passaggio quasi 10 anni fa. Ho riscoperto un posto bellissimo col mare azzurro come il cielo e un tramonto da togliere il fiato. Una giornata spensierata in compagnia degli amici, questo è quello che mi ricorderò di questa isola magica.

Elisabetta Gregoraci: le parole dopo il grande successo di Battiti Live

Reduce dalla stagione di Radio Nora Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha voluto rivolgere un pensiero per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a successo del programma musicale. Ecco quanto dichiarato dalla conduttrice: