Ecco i look mozzafiato sfoggiato da nonna Elisabetta e da sua nipote in occasione del centenario

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo gli ultimi giorni d’estate nel suo paese d’origine, a Soverato, in Calabria. In questi giorni la famiglia della showgirl ha festeggiato i 100 anni di nonna Elisabetta. In occasione del centenario, nonna e nipote hanno sfoggiato dei look davvero favolosi. Se nonna Elisabetta si è mostrata elegantissima con il suo abito nero, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha brillato con il suo look total gold.

Nonostante sia molto legata alla sua terra, questa volta dietro il ritorno a Soverato, paese d’origine di Elisabetta Gregoraci, si nasconde un motivo davvero speciale. La famiglia della showgirl, infatti, ha festeggiato i 100 anni di nonna Elisabetta. La conduttrice di Battiti Live non ha perso occasione per condividere alcuni momenti dei festeggiamenti sui social con i suoi followers.

Quello che non è passato inosservato agli occhi del popolo del web sono stati senza ombra di dubbio i look sfoggiati da nonna e nipote. Nonna Elisabetta è apparsa elegantissima con il suo abito nero a cui ha abbinato un’elegante collana a doppio filo di perle. Elisabetta Gregoraci, invece, ha spiazzato tutti con il suo look total oro.

La nonna di Elisabetta Gregoraci ha compiuto 100 anni: il look della showgirl

Stando a quando condiviso dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il centenario di nonna Elisabetta è stato festeggiato con una cena all’aperto. A rendere speciale l’occasione, palloncini e festoni.

Elisabetta Gregoraci per l’occasione ha deciso di sfoggiare un abito sottoveste color oro. Il look è stato poi completato da alcuni accessori. Elisabetta ha abbinato al suo outfit dei gioielli color oro: orecchini e girocollo e bracciali.

Per completare il magnifico look, infine, la showgirl ha indossato degli splendidi sandali con tacco. In particolar modo, le scarpe sfoggiate dalla showgirl sono caratterizzate da listini intrecciati e da lacci alla caviglia con effetto metallizzato. Un look davvero mozzafiato che dimostra ancora una volta che Elisabetta Gregoraci è una vera e propria icona di stile ed eleganza.