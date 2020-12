Ha smentito parecchie dicerie, ma ne ha confermate altrettante, durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci ha affrontato il reality show di Canale 5 sempre fedele a sé stessa. Nel bene e nel male, non si è mai tirata indietro dal confronto e lunedì 7 dicembre dirà ufficialmente addio alla Casa.

Elisabetta Gregoraci: lunghe gambe e décolleté in evidenza

Nella diretta del GF di venerdì 4 dicembre 2020 ha preso la sofferta decisione di ritirarsi, sfoggiando un ricercato mini dress volumetrico dalla gonna ricoperta di grosse ruches. Un capo adatto a porne in bella evidenza le lunghe gambe e il décolleté.

Cambia giusto il colore

Con i suoi outfit da migliaia di euro, Elisabetta Gregoraci ha ribadito di nutrire un debole per la moda, le scarpe griffate dal tacco alto e gli abiti di lusso. Per la puntata numero 23, andata in onda questo venerdì, ha adottato un mini dress corto e aderente con top bustier. Il vestito fa parte della collezione Autunno-Inverno 2020-2021 di Elisabetta Franchi, una delle stiliste preferite della showgirl calabrese.

È praticamente lo stesso di quello indossato da Alessandra Amoroso in una delle serate di Battiti Live dell’estate scorsa, programma proprio presentato da Elisabetta. A differenziarle giusto il colore: se la cantante pugliese aveva optato a favore di un rosso intenso, la Gregoraci ha puntato su un tessuto rose gold.

Orecchini pendenti Dior

Un dettaglio, che tanto dettaglio non è, scelto dalla Gregoraci lo sono gli orecchini pendenti griffati Dior, con perle maxi e mini. Un bijou disponibile sul sito della Maison francese a 390 euro.

Elisabetta Gregoraci: i sandali Aquazzura

Per il ventitreesimo appuntamento del programma di Alfonso Signorini, ha poi calzato un grande classico del suo look. Ci riferiamo ai sandali spuntati in oro con lacci e alti fino alla caviglia di Aquazzura: lanciati alcune stagioni fa, per Elisabetta Gregoraci rappresentano un must. Il prezzo? 650 euro!