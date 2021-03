Elisabetta Gregoraci, quanto costano i suoi nuovi stivali?

Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, riesce sempre a far parlare di sé per i suoi outfit che ogni volta conquistano i suoi fan. Questa volta la showgirl non è passata inosservata per aver indossato un paio di stivali che hanno fatto letteralmente impazzire il web. L’occasione in cui la conduttrice di Battiti Live ha sfoggiato il suo nuovo accessorio è stata la festa di compleanno del figlio Nathan Falco.

Per la festa di compleanno organizzata per il piccolo Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un look impeccabile che ha conquistato letteralmente tutti i suoi fan. La showgirl è diventata ormai un’icona di stile e non perde occasione per mostrare a tutti la sua passione per la moda e per il lusso.

Nelle ultime ore una grande curiosità si sta accendendo riguardo un nuovo accessorio di Elisabetta Gregoraci indossato in occasione della festa del compleanno di Nathan Falco. Infatti, le storie pubblicate nelle ultime ore dalla showgirl hanno catturato l’attenzione dei suoi moltissimi followers.

Oggetto della curiosità dei fan di Elisabetta sono senza i dubbio i suoi stupendi outfit che la showgirl riesce sempre ad indossare con estrema eleganza. Questa volta, in occasione del compleanno di Nathan Falco, ha optato per un outfit total black. Non solo l’outfit di Elisabetta, però, è stato al centro dell’attenzione dei suoi followers.

Infatti, ciò che ha attirato maggiormente la loro curiosità sono stati i nuovi stivaletti sfoggiati dallo showgirl nelle Instagram Stories. Più precisamente, si tratta di stivali firmati Dior. Il prezzo? Da capogiro.

Rinominati Shiny Rubber Diorcamp Low Boots, il nuovo accessorio di Elisabetta Gregoraci può vantare un prezzo di 900 euro. É stata la stessa Elisabetta a riportare sulle sue Instagram Stories la pagina che dà informazioni sui componenti dei suoi outfit. Ancora una volta, Elisabetta Gregoraci si conferma come regina di stile.