Non molto tempo fa è arrivata una confessione shock da parte di Elisabetta Gregoraci. La celebre showgirl ha rivelato il suo patrimonio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Si tratta di una dichiarazione che ha suscitato l’ira e l’indignazione da parte degli utenti del web i quali si sono scatenati contro di lei.

All’interno della casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci non smette di far parlare di sé. Questa volta a scatenare numerose polemiche in rete è stata una sua particolare esternazione la quale riguarda l’ammontare del patrimonio della showgirl. Infatti, la donna non si è fatta problemi a rivelare a a quanto ammonta la cifra della sua ricchezza davanti le telecamere.

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più chiacchierate della quinta edizione Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultimo periodo a causa dell’emergere della sua liaison con Pierpaolo Petrelli, la celebre showgirl si è vista protagonista di numerosi gossip che hanno spopolato sui social.

Ad oggi l’ex moglie di Flavio Briatore torna a far parlare di sé ma per un motivo ben diverso. Durante una normale conversazione con i suoi coinquilini, la modella calabrese si è lasciata andare ad un’importante confidenza la quale riguarda l’ammontare della cifra del suo patrimonio.

Senza alcuna ombra di dubbio si tratta di una cifra da capogiro ma che la stessa showgirl non ha avuto nessun problema a confessare. Volete sapere a quanto corrisponde il patrimonio di Elisabetta Gregoraci? Stiamo parlando della bellezza di ben un milione e duecento mila euro. All’ascolto di questa esilarante frase, tutti i suoi fan sono rimasti senza parole e non hanno esitato a scagliarsi contro di lei.

Infatti, la maggior parte delle persone hanno considerato di cattivo gusto la frase della donna. In seguito, sono apparsi dei commenti su Twitter in cui alcuni utenti hanno espresso considerazioni in merito alla sua personalità poco carine. Un fatto che non piacerà sicuramente alla stessa Elisabetta Gregoraci.