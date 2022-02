Un video che è diventato virale nelle ultime ore e che ha fatto piangere il mondo intero. Un papà che in lacrime saluta la figlia, pronta a salire sull’autobus. La piccina era in partenza per la “safe zone“, mentre il papà ucraino, che in molti sostengono sia un militare, ha dovuto salutarla senza sapere se la rivedrà.

Le immagini, che valgono più di qualsiasi altra parola si possa pronunciare in questi giorni, dimostrano quello che sta succedendo tra la Russia e l’Ucraina. Quanto dolore questa guerra sta portando, nel 2022.

Non si hanno notizie precise sulle immagini del filmato virale o su chi sia quell’uomo o se davvero sia un militare costretto alla guerra. Ciò che è certo, è che ha salutato in lacrime la moglie e la figlia e le ha fatte salire sul mezzo, verso la salvezza.

Non è l’unico video che si è diffuso sui social network nelle ultime ore. Pochi giorni fa, un giovane soldato ucraino aveva registrato un video per i suoi genitori. Era preoccupato per ciò che stava accadendo.

Ci hanno sparato con i missili, ma per fortuna siamo tutti vivi. Comunque… mamma e papà vi amo.

Un altro filmato, questa volta scioccante, ha lasciato il mondo intero senza parole. Un carro armato che ha travolto una vettura con a bordo un cittadino. Le immagini sono sconvolgenti, ma miracolosamente il signore alla guida ne è uscito illeso ed è stato soccorso dagli altri residenti.

L’assedio delle forze russe continua nella capitale Kiev. Un missile ha colpito un edificio residenziale, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Il ministero della Difesa a Mosca ha annunciato che la Russia ha conquistato la città di Melitopol.

Sono circa 100 mila gli ucraini che hanno lasciato le proprie abitazioni e sono fuggiti all’estero in cerca di una via di salvezza.