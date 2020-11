Dentro o fuori, nella casa del Grande Fratello Vip se ne vedono sempre delle belle. Questa volta a dare spettacolo è la Regina di Roma (così chiamata sui social) che si è piazzata fuori dalla casa di Cinecittà e ha urlato con il megafono il segreto di Elisabetta Gregoraci.

Non è nuovo che fuori dalla casa si postino i fan per mandare messaggi ai loro idoli. Tuttavia, questa volta, è stato svelato il famoso segreto di Elisabetta Gregoraci.

Un segreto ormai fasullo visto che è su tutti i giornali: il suo contratto con Flavio Briatore. A qualcuno però questa cosa poteva essere sfuggita e così a gran voce la donna ha urlato:

A questo punto è Stefania Orlando a chiedere spiegazioni alla sua coinquilina. Di che contratto si parla? EliGreg è stata però molto vaga:

Credo si riferisca al fatto che dicono fuori che io avessi un contratto con Flavio. Penso ma non lo so. […] Suppongo si riferisca a questa cosa. Ma ad urlarlo era un uomo o una donna? Ok credo parlino di questa cosa qui.

Ben più scaltri sono Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. L’influencer ha infatti sottolineato:

Amore evidentemente lei ha un contratto segreto e per questo non si sbilancia mai. Sì urlava e ha ripetuto ‘Elisabetta Gregoraci deve strappare il contratto e lasciarsi andare’. Amore l’ha detto chiaramente e l’ho sentito bene quindi fuori si parla di questa cosa, non so che dirti, lei adesso non ha commentato troppo.