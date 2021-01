Elisabetta Gregoraci, spunta una frase d’amore nelle stories

Dopo la serata di Capodanno, Elisabetta Gregoraci è volata via dall’Italia e dal Grande Fratello Vip per raggiungere Dubai. In compagnia del figlio Nathan Falco sta passando, in pieno inverno, spensierate giornate estive. Insieme al piccolo nuota, fa jogging ed esce dai resort di lusso che li ospita per i vari programmi della giornata.

Elisabetta Gregoraci non è turbata da Pretelli-Salemi

E mentre nella Casa più spiata dagli italiani, quella del Grande Fratello Vip, va avanti la love story appena sbocciata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci non pare minimamente turbata, anzi. Con la famiglia e gli affetti stretti ha ritrovato la pace.

Versi di Ed Sheeran

In particolare, si è riunita al figlio, dal quale non poteva restare separata un giorno di più. Su Instagram la showgirl di origini calabresi ha condiviso alcune storie, e puntualmente in ciascun intervento compare Nathan.

Tuttavia, soprattutto una Instagram Story ha catalizzato l’attenzione dei follower perché, in apparenza, lontana da tale contesto. Fotocamera puntata nello specchio del bagno, lei avanza – abbronzata, sfavillante e di giallo vestita – con i versi della canzone Perfect di Ed Sheeran a scorrere in fondo.

Strofe su un innamoramento

A corredo del filmato, alcune strofe contenute nel brano del celebre cantautore, in cui l’artista racconta che erano solamente bambini quando si sono innamorati, non sapendo cosa fosse.

Elisabetta Gregoraci: caccia al lui

I fan muoiono dalla curiosità di scoprire se la frase abbia un preciso destinatario. Immediatamente c’è chi sogna il ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore, a Dubai con lei e Nathan Falco, ma altri immaginano una nuova liaison, di cui tanto si è parlato nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà. Di certo, non sarà Pretelli, una piacevole ma breve parentesi. Il bacio in piscina di una prova ricompensa rimarrà, se non altro, scolpito nella memoria del GF Vip 5.