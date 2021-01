Elisabetta Gregoraci stupisce tutti con uno scatto sensuale ma in tanti hanno notato quel dettaglio

Dopo l’addio definitivo al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha ripreso in mano la sua vita quotidiana con il figlio Nathan Falco insieme anche al controllo delle sue pagine social dove è molto attiva. Infatti, l’ex gieffina spesso condivide con i fan scatti di momenti quotidiani e dei suoi outfit. E tra questi, ce n’è uno che è stato sicuramente apprezzato dagli utenti.

Elisabetta Gregoraci torna a far parlare di sé grazie ad uno scatto pubblicato sui social che è diventato immediatamente virale. La showgirl questa volta ha fatto un gesto che non è passato inosservato e che quindi è stato sicuramente notato.

Nel post pubblicato dall’ex gieffina, possiamo notare che Elisabetta Gregoraci indossa una camicia molto particolare e sicuramente speciale. Si tratta, infatti, della camicia di Tommaso Zorzi con cui la showgirl ha legato molto tanto da ringraziarlo per il loro legame con questo gesto affettuoso.

Un’azione dunque che non è passata inosservata e che ha ricevuto in pochissimo tempo l’apprezzamento di molti fan i quali hanno voluto omaggiare l’ex gieffina con questi commenti:

La camicia di Tommy, ne sarà felice.

Oppure:

Ma tu sei di una bellezza unica. La mia autostima in calo, spostatevi tutti che la Greg è meravigliosa.

E ancora:

Semplicemente meravigliosa, Tommy apprezzerà il gesto.

Dunque un gesto molto apprezzato dai moltissimi followers della donna che non hanno perso l’occasione per dimostrarle tutto il loro affetto.

Elisabetta Gregoraci sensuale con la camicia di Tommaso Zorzi

Oltre agli apprezzamenti ricevuti dai numerosi followers per il gesto affettuoso, la Gregoraci ha ricevuto commenti positivi anche per lo scatto pubblicato. Possiamo infatti notare che la donna indossa solamente la camicia di Zorzi senza null’altro se non con gli anfibi. Uno scatto che sottolinea la sua sensualità e il suo fisico perfetto senza però apparire mai volgare.