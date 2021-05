Dopo nove mesi di trepidante attesa, la cantante britannica Ellie Goulding ha dato alla luce il suo primo figlio. Ad annunciarlo al mondo intero, tramite una storia su Instagram, ci ha pensato Caspar Jopling. Il compagno della compositrice, noto mercante d’arte, ha tranquillizzato i fan sulle condizioni di salute di entrambi, ma non si è lasciato sfuggire dettagli né sul nome del bebè, né sul sesso.

La cantante e compositrice britannica e suo marito, noto mercante d’arte, dopo il matrimonio avvenuto l’anno scorso, sono ora diventati genitori per la loro prima volta.

I due non amano molto vivere la propria vita sotto la luce dei riflettori. Tuttavia, l’annuncio della nascita è arrivato sull’account Instagram del neo papà. Nella storia, Caspar Jopling ha caricato una foto con dei fiori sullo sfondo e una nota, nella quale ha scritto:

La mamma e il bambino sono entrambi in salute e felici. Sono estremamente grato. Non mi rivolgo mai all’attenzione pubblica che nasce dal mestiere di Ellie, ma durante questo magico momento personale apprezzeremmo veramente molto di poterci godere la nostra privacy. Grazie a tutti voi.

Come già detto, il neo papà non ha svelato il nome e il colore del fiocco, anche se i tanti fan hanno visto i dettagli celesti della foto come un indizio molto chiaro. Sarà mica un maschietto?

L’annuncio della gravidanza di Ellie Goulding

Come anticipato, sia Ellie Goulding che suo marito Caspar non amano condividere i momenti della loro vita privata in pubblico. I due si sono sposati circa un anno fa e durante il viaggio di nozze, avevano scoperto di essere già in attesa di un bebè.

L’annuncio ufficiale, però, è arrivato soltanto lo scorso febbraio, quando la cantante inglese lo ha raccontato ai giornalisti della rivista Vogue. Nell’intervista aveva anche raccontato quali fossero le sue sensazioni, le sue gioie e le sue paure.

La gravidanza non è sempre un momento sereno. Ci si ritrova soli. Sapevo di avere accanto il mio compagno e qualche amico… ma è un viaggio in solitaria e forse per questo ho voluto tenerlo segreto.