Elodie indossa i tacchi con il cubo di cristallo: quanto costano

Senza alcuna ombra di dubbio, Elodie è una delle cantanti più amate e stimate all’interno del mondo della musica. L’artista, con le sue canzoni e il suo stile, fa impazzire sempre i suoi fan. Di recente ha sfoggiato un paio di scarpe caratterizzate da un cubo di cristallo. Siete curiosi di sapere quanto costano? Scopriamolo insieme!

Elodie non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente, la celebre cantante è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una foto sui social in cui appare con le scarpe ricoperte di cristalli. Ecco tutti i dettagli.

Quando si parla di stile e buon gusto, Elodie è sempre al primo posto. Con i suoi look e la incredibile eleganza, la cantante è diventata una vera e propria icona di bellezza. Dopo aver lanciato la moda degli stivali-calzino, un paio di cuissardes a righe che sembrano collant, la ragazza si è mostrata con un paio di sandali firmati dalla casa di moda Roger Vivier.

Si tratta di scarpe caratterizzate da un dettaglio che di certo non è passato in osservato ai più curiosi. Per tanto, alla base del tacco, i sandali Cube Strass Heel hanno un cubo di cristallo. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della casa di moda costano 1500 euro.

L’artista, ha sfoggiato le sue scarpe di lusso attraverso una Instagram Stories che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. Tuttavia, non ha mostrato il look completo con cui ha abbinato i suoi tacchi e non siamo neanche a conoscenza di quale sarà l’occasione in cui gli indosserà. Una cosa è certa: qualsiasi cosa indossi, Elodie non manca mai di bellezza, eleganza e sensualità