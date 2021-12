Senza alcuna ombra di dubbio, Belen Rodriguez è uno dei personaggi più chiacchierati e seguito nel mondo dello spettacolo. Ogni giorno la modella argentina condivide momenti della propria quotidianità con tutti i suoi fan. Di recente ha mostrato un paio di collant lussuosi di Fendi sfoggiati nel suo ufficio di lavoro. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Dopo le numerose chiacchiere sulla crisi con Antonino Spinalnbese, la celebre modella argentina è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una foto condivisa su Instagram in cui sfoggia un paio di collant lussuosi. Ecco il loro costo.

Di recente sul web non si fa altro che parlare di Belen Rodriguez e della sua presunta crisi con Antonino Spinalbese. Infatti da qualche settimana la coppia non si mostra più insieme sui social. Non è tutto. L’hairstylist di Milano ha trascorso alcuni giorni in ospedale a causa di un’incidente d’auto ma della presenza della modella non c’è stata traccia.

Nonostante il periodo di crisi tra i due, la vita di Belen Rodriguez va avanti soprattutto sul campo professionale. Da poco la modella ha mostrato il suo nuovo ufficio sui social in cui, insieme alla sorella Cecilia Roriguez portano avanti l’attività di imprenditrici e di socie dell’agenzia Icona Production.

Belen Rodriguez ha condiviso una foto attraverso le sue Instagram Stories che ritraeva il look della donna mentre andava a lavoro. Tuttavia un dettaglio non è passato in osservato a tutti i suoi fan.

Si tratta dell’accessorio di lusso indossato dalla donna appartenente alla casa di moda Fendi. Dall’immagine in questione è difficile capire se si tratti di un collant o di un paio di calzini. Tuttavia il prezzo di entrambi è da capogiro: i primi hanno un costo pari a 190 euro mentre i secondi 110 euro. La modella ha abbinato il tutto a un pantalone beige, un maglione bianco, un cappotto scuro e un paio di scarpe nere.