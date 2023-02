Elodie, lite furiosa in aeroporto: la polizia è costretta ad intervenire

Il giorno 20 febbraio 2023 è uscita la nuova docu-serie “Sento ancora la vertigine”, sulla piattaforma d Pime Video, in cui Elodie racconta gli ultimi due anni della sua vita. Tra gli episodi che ha ricordato, ne spunta uno che ha lasciato senza parole tutti i telespettatori. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Il nuovo documentario di Elodie è formato da tre puntate. Oltre a ripercorrere la tappe della sua carriera, per esempio la sua esperienza a Sanremo in qualità di co-conduttrice nel 2021 o la registrazione del suo nuovo album, la cantante ha ricordato un avvenimento che ha catturato l’attenzione dei suoi fan.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si trovava in aeroporto molto stanca e sovrappensiero. All’improvviso ha udito un uomo parlare al telefono il quale stava facendo delle brutte insinuazioni su di lei del tipo:

Sta sotto effetto di qualcosa.

Il racconto di Elodie

Alla luce di questo, l’artista ha perso completamente le staffe e si è resa protagonista di un duro confronto con il diretto interessato. Tuttavia, nel corso della lite è stata costretta ad intervenire la polizia per calmare le acque. Queste sono state le parole di Elodie:

Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita

Per quanto riguarda la reazione dell’uomo, quest’ultimo è rimasto pietrificato dinanzi alla rabbia della cantante.

Attraverso il racconto di questo episodio, l’ex fidanzata di Marracash ha voluto semplicemente dire di non tollerare più di ricevere giudizi in ogni momento della sua vita. D’altronde, lei stessa ha ammesso di avere un forte senso della giustizia per cui non riesce a mantenere la calma dinanzi a determinati avvenimenti fuori dal suo controllo.