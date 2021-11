I paparazzi del settimanale ‘Oggi’ hanno paparazzato Elodie in compagnia di un ragazzo misterioso. Il suo nome è Davide Rossi ed è un modello. La coppia è stata paparazzata sotto casa di Diletta Leotta in seguito ad una serata trascorsa insieme ad alcuni amici. Dopo la fine della storia d’amore con Marracash, la cantante potrebbe aver ritrovato la serenità.

C’è da dire, però, che non è la prima volta che Elodie e Davide Rossi vengono paparazzati insieme. Qualche settimana fa, infatti, i paparazzi hanno condiviso alcuni scatti che hanno beccato la coppia entrare ed uscire dalla casa della nota cantante, anche se sempre in presenza di altre persone.

Elodie e Davide Rossi paparazzati insieme durante una cena a casa di Diletta Leotta

Nonostante non vogliano dare troppo nell’occhio, pare che tra Elodie e Davide Rossi stia nascendo qualcosa. La coppia, infatti, non ha l’intenzione di dare nell’occhio e, quando si accorge della presenza dei paparazzi, fa di tutto per sviarli.

Per distogliere l’attenzione dei paparazzi su di lei, Elodie si allontana dal modello prendendo un taxi. Davide Rossi, invece, si guarda intorno fingendo di non capire nulla riguardo la situazione che si è creata in quel momento.

Se tale gossip venisse confermato, Elodie avrebbe ritrovato la serenità accanto al modello dopo la fine della storia d’amore con Marracash. Nel frattempo il rapper ha smentito le voci riguardo il presunto tradimento. L’ultima volta che i due sono stati fotografati insieme risale al Festival del Cinema di Venezia. Da quel momento in poi sono aumentati i rumors riguardo la fine della loro storia.