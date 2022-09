Elton John rende omaggio alla Regina Elisabetta durante un concerto

In queste ultime ore Elton John è tornato protagonista delle principali pagine di cronaca rosa. Durante un concerto che ha tenuto a Toronto, l’artista ha deciso di rendere omaggio alla Regina Elisabetta, dedicandole un suo brano risalente al 1974. Ricordiamo che Elton John è stato da sempre legato alla famiglia reale, con cui aveva un rapporto di grande rispetto e confidenza.

A Toronto, mentre stava tenendo un concerto, Elton John ha reso omaggio ad Elisabetta II. L’artista si è reso protagonista di un gesto simile durante i funerale della principessa Diana, a cui era profondamente legato. Tutti ricorderanno che in quell’occasione il cantante ha dedica alla principessa il brano ‘Candle in the wind’.

Elton John e l’omaggio ad Elisabetta II

Mentre stava tenendo un concerto a Toronto, Elton John ha deciso di rendere omaggio alla Regina Elisabetta dedicandole un suo brano risalente al 1974. Il cantante ha esordito davanti al pubblico con queste parole:

È stata una parte importante della mia vita e come tutta la nazione sono profondamente addoloratonell’apprendere della morte della Regina Elisabetta.

E, continuando, l’artista ha affermato:

È stata una presenza stimolante che ha guidato il paese attraverso alcuni dei momenti più straordinari, ma anche più bui, con grazia, decoro e autentico e premuroso calore. Elisabetta è stata una parte importante della mia vita dall’infanzia ad oggi, mi mancherà moltissimo.

Infine, concludendo, Elton John ha dichiarato:

Ho 75 anni e lei è stata con me per tutta la vita. Mi rattrista sapere che non sarà più con me, ma sono contento che riposi in pace.





A questo punto il cantante ha iniziato ad intonare il brano ‘Don’t let the sun go down on me’, brano del 1974 un brano che ebbe senza ombra di dubbio un successo mondiale. L’artista ha interpretato questo brano nel 1991, insieme al collega e amico George Michael. Inutile dire che l’omaggio di Elton John alla Regina Elisabetta ha commosso tutti i presenti.