Non sarebbe morta per cause naturali, ma la Regina Elisabetta sarebbe caduta in casa: le informazioni emerse nelle ultime ore

La Regina Elisabetta sarebbe morta dopo una caduta in casa, questo è quanto riportato dalla testata Il Messaggero nelle ultime ore. Sembrerebbe che la sovrana potrebbe aver riportato traumi e conseguenti difficoltà motorie.

Un’importante informazione che, secondo il quotidiano, sarebbe stata confermata da fonti vicine alla famiglia reale. Nessuna nota ufficiale però è ancora arrivata dal Buckingham Palace.

Dopo la caduta, la storica regina sarebbe stata tenuta sotto osservazione dai medici all’interno della reggia in Scozia, dove era solita passare l’estate. Le avrebbero anche sconsigliato un trasferimento in ospedale.

I sospetti che qualcosa non andasse erano già emersi dopo che Elisabetta II aveva annullato una conferenza su Zoom con il Consiglio Privato. Poi è arrivata la nota ufficiale da palazzo reale, attraverso la quale il mondo è stato informato di un peggioramento delle condizioni di salute della regina.

Poi, tanto silenzio e tanta preoccupazione fino alle 18:30 del pomeriggio, quando è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: la sovrana d’Inghilterra è morta.

Un sospetto che era già nato tra i cittadini inglesi, quando tutti i membri della famiglia reale si sono messi in viaggio per raggiungere Balmoral.

Le ultime ore di vita della Regina Elisabetta

Inizialmente si era diffusa la notizia su un decesso per cause naturali, dovuta all’età avanzata di Elisabetta II. Ora è emerso che la Regina sarebbe caduta e avrebbe riportato conseguenze fatali. Ma non è arrivata ancora nessuna conferma, quindi per ora si tratta di una notizia non ufficiale.

Credit: Il Messaggero

Sempre secondo quanto emerso finora, sembrerebbe che gli unici ad aver visto la sovrana ancora viva siano stati Carlo e Camilla, arrivati per primi alla reggia e poi la figlia Anna. Gli altri membri della famiglia reale, il principe Edoardo, il principe Andrea, il principe William e Sophie Wessex sarebbero arrivati a Balmoral quando era già troppo tardi.